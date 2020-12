Salzburg greift gegen Atletico Madrid erneut nach den Sternen

Atlético ist bekannt für seine defensive Stärke. In der Liga (zwei Gegentore in zehn Spielen) sind die „Colchoneros“ kaum zu überwinden, in der Königsklasse hat man in fünf Partien aber bereits fünf Gegentore kassiert – zwei davon gegen Salzburg. „Kopfzerbrechen“ bereite seiner Truppe die CL, erklärte Simeone zuletzt. „Wir haben beim Hinspiel schon zwei Treffer erzielt, das heißt, auch wir haben gezeigt, was wir leisten können, zuletzt in Moskau (3:1, Anm.), bei den Bayern (1:3) und auch in Madrid“, stellte Bullen-Coach Marsch fest. In letzterem Spiel lag die Simeone-Elf am 27. Oktober 1:2 in Rückstand und stellte den 3:2-Erfolg erst in der 85. Minute sicher.