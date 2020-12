Oberstes US-Gericht verhandelt über „Welfenschatz“

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat vor dem obersten Gericht der USA ihren Anspruch auf den in der NS-Zeit verkauften Welfenschatz bekräftigt. Nach der Anhörung vor dem Supreme Court in Washington sagte Präsident Hermann Parzinger am Dienstag, man habe vorgetragen, warum der Fall ihrer Ansicht nach nicht vor ein US-Gericht gehöre, und betont, dass sie sich der umfassenden Provenienzforschung und einer gerechten Lösung von NS-Restitutionsfällen verpflichtet fühle.