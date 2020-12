Türkischer Frachter vor Libyen gestoppt

Im Mittelmeer haben Verbündete des libyschen Generals Khalifa Haftar ein türkisches Frachtschiff abgefangen und samt Besatzung festgesetzt. Die unter jamaikanischer Flagge fahrende „Mabrooka“ war vom Hafen Port Said in Ägypten auf dem Weg in die libysche Küstenstadt Misrata. Das 130 Meter lange Schiff sei in eine Sperrzone gefahren und habe nicht auf Funksprüche der Küstenwache reagiert, erklärte ein Sprecher der selbst ernannten Libyschen Nationalarmee (LNA) am Montagabend.