Paris 2024 mit mehr Kletter-Medaillen und LG-Rudern

Die am Montag vom Internationalen Olympischen Komitee beschlossene Reduzierung und Umschichtung der Wettbewerbe für die Sommerspiele 2024 in Paris betrifft nicht das Leichtgewichtsrudern, wie man im österreichischen Ruderverband überrascht zur Kenntnis nahm. Freude herrscht auch bei den Kletterern, denn es gibt zusätzliche Medaillenchancen. Die Kombination wird anders als in Tokio nur noch aus Lead und Bouldern bestehen, der Speed-Bewerb wird eigenständig.

Die Anzahl der teilnehmenden Athletinnen und Athleten wird von 40 (Tokio) auf 68 angehoben. Weltmeister Jakob Schubert, der wie Jessica Pilz für Tokio qualifiziert ist, ist schon auf die Formel gespannt, wie man Bouldern und Lead zusammenzuzählen will. „Eines ist aber gewiss: Ich möchte 2024 in Paris wieder um eine Medaille mitklettern.“

Insgesamt steigt die Zahl der Mixed-Wettbewerbe für Paris von 18 auf 22. Zum ersten Mal in der Geschichte Olympischer Spiele wird der Anteil von Frauen und Männer jeweils fünfzig Prozent betragen. Während in Japan noch 11.092 Sportlerinnen und Sportler erwartet werden, sollen es in Frankreich drei Jahre später 592 weniger und exakt 10.500 sein. Statt 339 Wettbewerben wie für die Tokio-Spiele im nächsten Jahr geplant sollen es in Paris 329 sein.