Festnahmen und Zusammenstöße bei Protesten in Armenien

Tausende Menschen haben bei neuen Protesten in der Südkaukasus-Republik Armenien den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan gefordert. Landesweit gab es am Dienstag Demonstrationen gegen das Friedensabkommen für die Konfliktregion Berg-Karabach. Die Demonstranten beschimpften Paschinjan als „Verräter“ und skandierten etwa „Nikol, hau ab!“. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Dutzende Menschen seien festgenommen worden.

Der Ministerpräsident hatte vor gut einem Monat mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev unter Vermittlung Russlands das Karabach-Abkommen unterzeichnet, das Armenien zur Übergabe größerer Gebiete in der bergigen Region an das Nachbarland verpflichtet. In Eriwan wird die Übereinkunft als Niederlage angesehen. Fast 2.000 russische Friedenssoldaten kontrollieren eine Waffenruhe, die am 10. November in Kraft getreten war.