„Fugging“ wurde wieder „Fucking“: Neue Ortstafeln beschmiert

Erst in der Vorwoche sind die neuen Ortsschilder der oberösterreichischen Ortschaft Fucking aufgestellt worden, die ab nächstem Jahr offiziell Fugging heißt. Doch der Frieden währte nicht lange. In der Nacht auf Dienstag wurde aus der neuen Schreibweise Fugging wieder Fucking. Unbekannte Täter haben die Ortstafeln mit schwarzem Lackspray beschmiert. Die Buchstaben „gg“ wurden mit „ck“ übermalen, so dass der Ortsteil von Tarsdorf wieder seinen alten Namen trug.