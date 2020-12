Rätselhafter Monolith auch in Hessen

Nach dem Fund mehrerer mysteriöser Stelen weltweit ist auch in der hessischen Gemeinde Sulzbach ein solcher Monolith aufgetaucht. Fotos zeigen, wie er am Rande eines Ackers steht - in der Nähe eines großen Einkaufszentrums.

Zunächst war im US-Bundesstaat Utah ein Monolith aufgetaucht, zuletzt wurden eine Reihe von Stelen weltweit entdeckt, so etwa auf der britischen Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande oder im kleinen spanischen Örtchen Ayllon etwa 90 Kilometer nordwestlich von Madrid. Das Künstlerkollektiv The Most Famous Artist, das sich für den Monolithen in Utah verantwortlich gezeigt hatte, wies den Berichten zufolge die Vermutung zurück, es könne auch auf der Isle of Wight aktiv gewesen sein.