Start von EU-Beitrittsgesprächen mit Westbalkan-Staaten erst 2021

In diesem Jahr wird es voraussichtlich kein grünes Licht mehr für den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien geben. Eine Einigung bei der letzten Sitzung der EU-Europaminister in diesem Jahr sei nicht möglich gewesen, sagte der deutsche Staatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag. „Das ist ein schwerer Schlag.“ Er hoffe nun, dass im nächsten Jahr „so schnell wie irgend möglich“ ein Durchbruch erzielt werden könne.