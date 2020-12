Thunberg und Mitstreiterinnen machen Druck auf die EU

Vor dem EU-Gipfel haben Greta Thunberg und weitere Aktivistinnen der Bewegung Fridays for Future die Staaten zu deutlich mehr Klimaschutz aufgefordert. „Die Klimakrise ist immer noch kein einziges Mal wie eine Krise behandelt worden“, sagte die Schwedin Thunberg am Dienstag. „Was an Handeln notwendig ist, ist nirgends in Sicht. Es sind immer noch nur leere Worte und Versprechen.“