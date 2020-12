Werk-Ensemble von Balthus für über 2,4 Mio. Euro versteigert

Das einzigartige Werk-Ensemble „Balthus à Chassy“ (dt. Balthus in Chassy) ist in Paris für 2,48 Millionen Euro mit Zuschlag unter den Hammer gekommen. Damit wurde bei der Auktion am Dienstag der Schätzwert von 1,5 Millionen Euro übertroffen. Wie das Versteigerungshaus Artcurial mitteilte, war es das erste Mal, dass ein so umfangreiches Ensemble an Arbeiten des polnisch-deutsch-französischen Malers (1908-2001) versteigert wurde.