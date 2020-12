Lazio Rom zweiter CL-Aufsteiger in Gruppe F neben Dortmund

Lazio Rom hat sich am Dienstagabend das zweite Achtelfinal-Aufstiegsticket in der Fußball-Champions-League-Gruppe F gesichert. Den Italienern reichte ein 2:2-Heimremis gegen Club Brügge in der letzten Partie, um den belgischen Play-off-Bezwinger des LASK zwei Punkte auf Distanz zu halten. Indes wurde in der Gruppe H das Spiel zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir wegen eines rassistischen Vorfalls nach rund einer Viertelstunde abgebrochen.