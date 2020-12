Traum vom Tischtennis-CL-Heimsieg für Froschberg geplatzt

Die Tischtennis-Equipe von Linz AG Froschberg hat am Dienstagabend in Linz ihren insgesamt dritten Champions-League-Titel der Frauen knapp verpasst. Im Endspiel des Finalturniers der europäischen „Königsklasse“ unterlag das Team des Gastgebers als Nummer zwei eingestuft dem topgesetzten nun fünffachen Titelträger Berlin Eastside 2:3. Die Punkte für die Linzerinnen holten Sofia Polcanova und Liu Jia. Bernadette Szöcs und zweimal Margarita Pesozka verloren.

Mit Heimvorteil wollte Froschberg zum insgesamt dritten Mal in der Champions League zuschlagen, 2009 und 2013 war das bereits gelungen. Am Ende eines sechstägigen Events, in einer Corona-Blase ohne Zuschauer ausgetragen, fehlten letztlich zwei Punkte zum Heimtriumph. Die Ukrainerin Pesozka zog im entscheidenden fünften Einzel gegen die Deutsche Nina Mittelham aber knapp mit 2:3 den Kürzeren, der Schlusssatz ging 4:6 verloren.