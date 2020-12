Im MuTh wird aus dem Nähkästchen geplaudert

Denn immerhin sei der Geburtstag „die beste Gelegenheit, der Direktorin die eine oder andere Geschichte zu entlocken“, wie das MuTh selbst in der Ankündigung schreibt. Dementsprechend konnten Interessierte im Vorfeld ihre Fragen an MuTh-Direktorin Elke Hesse schicken. Aus allen Einreichungen werden dann acht Stück gezogen, die in der Viertelstunde beantwortet werden sollen.