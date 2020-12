Liga-Hauptversammlung beschließt Rahmenterminplan 2021/22

Die traditionelle Dezember-Hauptversammlung der österreichischen Fußball-Bundesliga muss diesmal ohne anschließende Weihnachtsfeier auskommen. Die Entscheidungsträger der heimischen Profi-Clubs treten am Freitag wie in Corona-Zeiten üblich in virtueller Form in Kontakt, um den Rahmenterminplan für die Saison 2021/22 zu fixieren. Die Eckdaten der kommenden Spielzeit dürften im Wesentlichen mit jenen einer Saison vor der Pandemie übereinstimmen.