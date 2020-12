Nach Derby-Pleite gegen Bozen müssen die Haie gegen Linz eine Reaktion zeigen

An Bozen sind die Haie (l. Deven Sideroff) „zerschellt“. Heute muss mehr kommen.

Innsbruck – Das erste Drittel (2:5) gegen Tabellenführer Bozen am Dienstagabend bezeichnete Haie-Cheftrainer Mitch O’Keefe als „mentalen Zusammenbruch: „Es war sehr enttäuschend. Dabei hab­en wir zuvor sehr viel analysiert und geredet. Ich kann mir nicht erklären, warum das passiert ist.“

Dass Goalie Tom McCollu­m, der nach 20 Minuten das Eis räumte, danach in die Trainerkabine zum Video­studium („Was kann ich besser machen?“) kam, ehrt den 30-jährigen US-Amerikaner, diese Frage war in Sachen Abwehrarbeit gegen die Südtiroler aber in erster Linie seinen Vorderleuten zu stellen.