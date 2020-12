Vollprogramm mit Vorbehalt bei den Salzburger Festspielen

Pragmatismus und eben keinen „vorauseilenden Pessimismus“ werde es auch 2021 brauchen, so Hinterhäuser. Deshalb habe er für die kommenden Festspiele ein Vollprogramm entworfen. Sofern es der Verlauf der Pandemie zulässt, sind zwischen 17. Juli und 31. August 168 Vorstellungen an 17 Spielstätten geplant. Viele Vorhaben, die bereits für heuer angedacht waren, sollen 2021 umgesetzt werden. Romeo Castelluccis Neudeutung von Mozarts „Don Giovanni“ zum Beispiel oder Luigi Nonos „Intolleranza 1960“. Strauss’ „Elektra“ und Mozarts „Così fan tutte“ werden wiederaufgenommen. Händels Oratorium „Il trionfo de Tempo e del Disinganno“ wird von den Pfingst-, Rossinis „Tosca“ mit Anna Netrebko von den Osterfestspielen übernommen.

Im Schauspiel steht neben dem „Jedermann“ mit „Das Bergwerk zu Falun“ ein zweites Hofmannsthal-Stück auf dem Programm. Jossi Wieler wird inszenieren. Auf der 2020 nicht genutzten Perner-Insel in Hallein sind 2021 zwei Produktionen angesetzt: In Koproduktion mit dem Burgtheater bringt Martin Kusej Schillers „Maria Stuart“ mit Birgit Minichmayr und Bibiana Beglau auf die Bühne; Regisseurin Karin Henkel führt mit Autor Tom Lanoye in „Richard the Kid & The King“ Shakespeares Königsdramen „Heinrich VI.“ und „Richard III.“ zusammen.