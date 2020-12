Corona-Regeln in vielen Ländern problematisch für Demokratie

In der Corona-Pandemie haben laut einer Studie 61 Prozent der untersuchten Länder aus demokratischer Sicht problematische Maßnahmen ergriffen. Einige der Beschränkungen seien „illegal, unverhältnismäßig, zeitlich unbegrenzt oder unnötig“ gewesen, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie der Nichtregierungsorgansation Idea. Auch in 43 Prozent der als demokratisch geltenden Länder wurden solche Corona-Regeln erlassen.