Manipulierter Tacho samt Lkw in Gries am Brenner sichergestellt

Gries am Brenner – Offensichtliche Beleuchtungsmängel am Fahrzeug machten Beamte der Landesverkehrsabteilung am Feiertag gegen 17 Uhr im Bereich der Autobahntankstelle Gries am Brenner auf einen Sattelzug aufmerksam. Bevor die Polizisten den Lkw allerdings kontrollieren konnten, setzte der Lenker, ein 30-jähriger Serbe, die Fahrt fort. Am Parkplatz in Mühlbachl wurde er wenig später angehalten.