Ein quietschender Protest: Gummi-Enten als besonderes Symbol in Thailand

In Bangkok protestieren junge Menschen mit XXL-Gummi-Enten.

In der Sesamstraße war für Erni klar, was genau ihm das Baden zum schönsten Erlebnis des ganzen Tages macht: „Es ist ein ganz besonderer Freund von mir, mein allerliebster kleiner Kumpel.“ Gemeint ist das Quietscheentchen. Damit wurde der Siegeszug der gelben Badeenten eingeleitet. Fans des zitronenfarbigen Gummitieres feiern am 13. Jänner sogar den internationalen Tag der Quietscheente.