Die Optik fordert gegen Spitzenreiter Lafnitz einen Wacker-Lichtblick

Denn die Steirer, die erst 2018 unter der Führung des jetzigen WAC-Coachs Ferdinand Feldhofer in die zweite Liga aufgestiegen sind und ihr erstes Profimatch übrigens dann in Wattens mit 1:6 verloren haben, können vermutlich nicht aufsteigen. Es fehlt nicht nur an der Rasenheizung, sondern generell an der Infrastruktur (man müsste nach Hartberg ausweichen), der lizenztechnisch vorgegebene Unterbau in Sachen Nachwuchsabteilung ist laut Insidern auch noch nicht vorhanden. Die Stärk­e des „schwerelosen“ und hell leuchtenden Dorfclubs – die Gemeinde Lafnitz zählt knapp 1500 Einwohner – beruht auf Obmann Bernhard Loidl, der mit seiner Licht­firma den Hauptsponsor stellt. Auf Sicht klopft der SVL womöglich nicht nur sportlich, sondern auch von den Rahmenbedingungen her in der Bundesliga an.