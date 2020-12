Unabhängiger Bauernverband Tirol kämpft für faire Preise

Strass im Zillertal – Neue Wege in die Agrarpolitik ebnen – das ist das Ziel des so genannten Unabhängigen Bauernverbandes (UBV). Bereits seit Jahren sind die Vertreter in den Bundesländern Salzburg, Steiermark und Ober- sowie Niederösterreich sehr aktiv. Seit Kurzem gibt es nun auch in Tirol eine Gruppierung.