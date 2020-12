Bürgermeisterwahlen in Landeck noch in diesem Jahr

Die Wahl findet im Gemeinderat statt, wo die ÖVP mit 12 von 19 Stimmen die absolute Mehrheit hat. Spannend wird also nicht, aus welcher Fraktion er kommt, sondern wen die ÖVP schlussendlich aufstellt – und hier lässt man sich vermutlich bis zum Termin nicht in die Karten schauen. Obwohl Hittler zuletzt erklärt hatte, dass er die Aufgaben des Bürgermeisters gerne erledigt. Für ihn sei es aber auch eine Abwägung zwischen Beruf und Politik – „meinen Job aufgeben werde ich sicher nicht“, so Hittler. Auch Stadtrat Herbert Mayer und Vize Peter Vöhl stehen noch zur Diskussion.

Vöhl war zuletzt wegen seines Wohnsitzes in Pians, wo er mit seiner Familie lebt, in die Schusslinie geraten. Die Meldebehörde hatte die Situation für in Ordnung befunden. Der grüne Gemeinderat Ahmet Demir kritisierte das. „Rechtlich mag die Sache erledigt sein, aber die Optik ist und bleibt ziemlich schief“, betonte er. Vöhl, der seinen Lebensmittelpunkt auch mit seinem Job argumentiert hatte, sei nicht nur Schuldirektor in Landeck, sondern auch in Schönwies. „Wie man sieht, kann man das Gesetz derzeit so auslegen, wie man es braucht“, so Demir. Er regt nun eine Gesetzesänderung an. Für Hittler hat sich die Sache erledigt. Der Wohnsitz von Vöhl sei auch kein Hindernis, wenn es um die Bürgermeisterfrage gehe.