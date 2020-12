Kufstein – Alle 15 Minuten ein Bus und das auch auf einer neuen vierten Linie. Diese Forderungen stehen in einem Antrag der SPÖ-Gemeinderatsfraktion, mit dem sich der Kufsteiner Gemeinderat bei seiner Budgetsitzung am Mittwoch (ab 15 Uhr im Kultur Quartier) beschäftigt. „Aufgrund des stetig steigenden innerörtlichen Verkehrs ist es jetzt an der Zeit, den Ausbau und die Erweiterung des öffentlichen Verkehrs in der Stadt Kufstein anzugehen“, schreibt SPÖ-GR Alexander Gfäller in der Antragsbegründung.