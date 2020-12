Architekturzentrum Wien widmet sich der Baukulturdebatte

Es sind vor allem die Zahlen, die beeindrucken. 45,3 Quadratmeter steht in Österreich pro Person an Wohnfläche zur Verfügung, um zehn Prozent mehr als 2004. 21.858 Prozent beträgt der Unterschied zwischen dem billigsten Bauland Österreichs im burgenländischen Deutsch Schützen und dem teuersten in Kitzbühel. Viele Fakten bekommt der Besucher der neuen Ausstellung „Boden für Alle“ im Architekturzentrum Wien vor Augen geführt.