ÖSV-Aufgebot für Skiflug-WM mit Stefan Kraft

Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Clemens Leitner, Timon Kahofer. So lautet das Aufgebot der Österreichischen Skispringer für die am Donnerstag beginnende Skiflug-WM im slowenischen Planica. Weil zuletzt quasi das gesamte Team mit dem Coronavirus infiziert war, fiel eine gute Vorbereitung flach. Die ÖSV-Schanzenstars gehen ohne Wettkampfpraxis auf Weitenjagd.

Die schlechten Vorzeichen für den ersten Saison-Höhepunkt sind im Falle der Österreicher auch hausgemacht. Acht ÖSV-Athleten plus Cheftrainer Widhölzl hatten sich seit Ende November mit dem Coronavirus infiziert. Zuletzt in Nischnij Tagil erwischte es auch Daniel Huber, der die bisherigen zwei Einzel-Stockerlplätze für den ÖSV in dieser Weltcup-Saison ersprungen hat. Schon am Wochenende stand für den zuletzt Formstärksten und alle in Russland positiv Getesteten das WM-Out fest.