Nachdem sich sein Kollege nicht mehr gemeldet hatte, war er zu dessen Wohnung gefahren und erfuhr so, warum dieser nicht mehr zur Arbeit gekommen war. „Zum Glück war er dort, sonst wäre vielleicht noch mehr Zeit vergangen“, erzählt die schockierte Schwester. Zu diesem Zeitpunkt war der an Herzversagen verstorbene Mann bereits eingeäschert, ein Sozialbegräbnis in der Wohngemeinde in Planung. Zuständige Dienststellen waren davon ausgegangen, dass der zurückgezogen lebende Mann niemanden hatte.