EU-Gipfel entscheidet über Kompromissplan im Budgetstreit

Im EU-Budgetstreit mit Ungarn und Polen stehen schwierige Verhandlungen beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bevor. Ein vom deutsche EU-Vorsitz mit Warschau und Polen ausgearbeiteten Kompromissvorschlag könnte die Anwendung der umstrittenen Möglichkeit zur Kürzung von EU-Geldern deutlich verzögern - womöglich bis nach der Parlamentswahl in Ungarn im Jahr 2022. Bei dem Gipfel geht es aber auch um ein neues Klimaziel für 2030.

Dieser Kompromiss wurde am Mittwochnachmittag den EU-Botschaftern aller Mitgliedstaaten in Brüssel präsentiert. Ein EU-Diplomat sprach danach von einer „positiven ersten Aussprache“. Es habe „eine Reihe von konstruktiven Fragen“ gegeben. Der Kompromiss werde nun einer „vertieften Analyse“ in den Hauptstädten unterzogen, bevor die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bei ihrem Gipfel entscheiden würden.