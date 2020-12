Real Madrid 2:0-Sieger gegen Gladbach, das ebenfalls jubelte

Real Madrid hat die Schreckensvision des erstmaligen Aus in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League abgewendet. Der spanische Rekordmeister schlug Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend klar mit 2:0 und schloss damit die Chaos-Gruppe B sogar als Erster vor den Deutschen, Schachtar Donezk und Inter Mailand ab. Alle drei Vertreter der deutschen Bundesliga - Bayern, Dortmund und Gladbach - schafften somit den Aufstieg ins Achtelfinale.

In der Salzburg-Gruppe A gewann Gruppensieger Bayern gegen Lok Moskau glanzlos 2:0. Niklas Süle (62.) nach einem Eckball per Kopf und Eric Maxim Choupo-Moting (80.) traten für den deutschen Serienmeister als Torschützen in Erscheinung. Für die Bayern, bei denen David Alaba eine Pause bekam, war es der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Linksverteidiger Alphonso Davies gab nach mehrwöchiger Pause aufgrund eines Bänderrisses im Knöchel ein Comeback.

In Madrid traf Karim Benzema (9., 31.) doppelt für Real, das gegen die Borussen mit Stefan Lainer in der Starformation von Anfang an das Spiel bestimmte. Valentino Lazaro wurde mit Wiederbeginn nach der Pause eingewechselt. Aber auch mit dem ÖFB-Teamspieler bekamen die Deutschen, die insgesamt abgekämpft und ideenlos wirkten, keinen Zugriff. Hannes Wolf kam in der 85. Minute noch in die Partie.