EU-Gipfel berät über Budget, Klimaziel und Türkei-Sanktionen

Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen am Donnerstag bei einem EU-Gipfel in Brüssel um ein neues Klimaziel für 2030. Außerdem beraten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Kollegen über das angespannte Verhältnis zur Türkei sowie eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ziel ist auch, den Weg für den EU-Finanzrahmen und die Corona-Hilfen nach dem Streit mit Ungarn und Polen freizumachen.

Schwierige Verhandlungen stehen vor allem im Budgetstreit ́bevor. Ein vom deutsche EU-Vorsitz mit Warschau und Polen ausgearbeiteter Kompromissvorschlag könnte die Anwendung der umstrittenen Möglichkeit zur Kürzung von EU-Geldern deutlich verzögern - womöglich bis nach der Parlamentswahl in Ungarn im Jahr 2022. Dieser Kompromiss wurde am Mittwochnachmittag den EU-Botschaftern aller Mitgliedstaaten in Brüssel präsentiert. Ob die anderen EU-Staaten dem Kompromissvorschlag zustimmen, ist offen.