Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kitzbühel war ein Modell der Erweiterung des Grand Tirolia zu sehen.

Kitzbühel – Der Ausbau des 5-Stern-Luxushotels Grand Tirolia in Kitzbühel sorgt weiter für Diskussionen. Bereits bei den jüngsten Gemeinderatssitzungen wurde das Thema intensiv diskutiert, das dürfte auch in der Dezember-Sitzung so weitergehen. Die Liste „Unabhängige Kitzbüheler“ (UK) hat schon jetzt einen Antrag eingebracht.