Kooperationsvertrag für Bildungscampus Rotholz unterschrieben

Mit dem Neubau der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Tirol (HBLFA Tirol) hat sich in Rotholz ein Bildungszentrum entwickelt.

Rotholz – Die Tage der offenen Tür sind heuer in den meisten Schulen ausgefallen. Das Bildungszentrum Rothholz stellt seine Einrichtung daher nun wortwörtlich ins Schaufenster: Man kann die Schule von außen besichtigen und dabei erfahren, was innen alles geboten wird. Und dieses Bildungsangebot sei laut Bildungsministerin Elisabeth Köstinger einzigartig in den Themenbereichen Landwirtschaft, Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie.