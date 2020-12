Tarrenz vor dem großen Bürgermeister-Wechsel: Köll geht, Rueland folgt

Kürzlich erhielt Köll Besuch vom ebenfalls scheidenden Bezirkshauptmann Raimund Waldner, der seinem Weggefährten ein Bild mit einer Tarrenzer Ortsansicht schenkte: „Der Rudl war immer eine Stütze, auch in der Verwaltungsarbeit“, so Waldner. So gehörte Köll neben seiner politischen Arbeit dem Bezirksjagdausschuss an. Auch war er lange Jahre als Obmann des Überprüfungsausschusses im Abfallbeseitigungsverband und in der Sozialarbeit tätig. „Besondere Verdienste erwarb sich Köll als Obmann des Gurgltalzentrums. An unserer jahrelangen Verbundenheit wird sich auch in Zukunft nichts ändern.“