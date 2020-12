Verdächtiger von Grazer Synagogen-Angriff zurechnungsfähig

Der 31-Jährige, der für den Angriff auf die jüdische Gemeinde in Graz und deren Präsidenten Elie Rosen im Sommer verantwortlich ist, wurde laut einem psychiatrischen Gutachten als zurechnungsfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“. Zudem hatte der Verdächtige Anfang Dezember in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Beamte mit Glasschüsseln attackiert.