Für die Samnauner Skifahrer, die ab heute wieder fahren dürfen, ist offiziell an der Staatsgrenze zu Österreich Schluss.

Samnaun, Ischgl – Offiziell ist Skifahren in Österreich erst wieder ab dem 24. Dezember erlaubt – in der zusammenhängenden Skiregion Ischgl-Samnaun gehen die Lifte aber schon heute in Betrieb. Allerdings nur auf der Schweizer Seite des Berges.