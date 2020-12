Salzburger Festspiele haben Programm für 2021 fixiert

Nach dem coronabedingten Ausnahmejahr 2020 haben die Salzburger Festspiele am Donnerstag ihre Vorhaben für das neue Jahr 2021 vorgestellt - in dessen Zentrum viele jener Produktionen stehen sollen, die es im heurigen Pandemiejahr nicht ins Programm der Jubiläumsfestspiele geschafft hatten. Und doch schwebt auch über den Festspielen 2021 das Damoklesschwert Corona. Insgesamt 168 Aufführungen an 17 Spielstätten hat man zwischen 17. Juli bis 31. August vorgesehen.

Die große, neue Opernpremiere soll nun am 26. Juli Mozarts „Don Giovanni“ in der Deutung von Romeo Castellucci und unter dem Dirigat von Teodor Currentzis sein. Hinzu kommt Luigi Nonos „Intolleranza 1960“, die Jan Lauwers gestalten soll. Wiederaufgenommen wird Strauss‘ „Elektra“ in der Regie von Krzysztof Warlikowski, für die wieder Franz Welser-Möst die Wiener Philharmoniker führen wird. Und auch die umjubelte Mozart-Inszenierung von „Cosi fan tutte“ durch Christof Loy mit Joana Mallwitz als Dirigentin kehrt zurück.

Von Sturminger stammt auch weiterhin die „Jedermann“-Inszenierung, die am 17. Juli am Domplatz mit dem neuen Hauptdarsteller Lars Eidinger und Verena Altenberger als neue Buhlschaft abheben soll. Karin Henkels Shakespeare-Adaption „Richard The Kid & The King“ macht dann am 25. Juli den Premierenauftakt im Schauspiel, dem sich am 7. August „Das Bergwerk zu Falun“ des „Jedermann“-Schöpfers Hugo von Hofmannsthal in der Deutung von Jossi Wieler anschließt. Von Burgtheater-Chef Martin Kusej stammt dann die „Maria Stuart“ auf der Perner-Insel am 14. August.