Tourismusvereinigung-Chef Falkner: „300 Betten müssen die Grenze sein“

Seefeld – „So kann es nicht weitergehen“, sagt Josef Falkner, Präsident der Tiroler Tourismusvereinigung (TTV). Er reagiert damit auf die jüngst bekannt gewordenen touristischen Großprojekte unterschiedlicher niederländischer Investorengruppen in Tirol. In Seefeld beispielsweise errichten und betreiben Niederländer auf fast 30.000 m² Fläche bald einen 485-Betten-Ferienpark mit Lodges und Apartments. Hinzu kommt der bestehende Campingplatz, der aber deutlich auf 13.000 m² verkleinert wird. Die Gemeinde widmete die Flächen unlängst um, darunter auch 6000 m² Gemeindewald. Der Ferienpark setzt die Reihe von Großprojekten meist ausländischer Investorengruppen fort, die sich in den letzten Jahren in Tirols Tourismus immer mehr ausgebreitet haben.