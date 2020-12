15-Jähriger sticht bei Streit in Wien-Liesing zu

Aus einem Wortgeplänkel heraus ist am Mittwoch ein 15-Jähriger in Wien-Liesing mit einem Messer auf einen 19-Jährigen losgegangen. Das Opfer trug eine Stichwunde am Oberkörper davon, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag. Der Jugendliche, wegen Körperverletzungen bereits zuvor amtsbekannt, wurde festgenommen.