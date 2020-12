Der Innsbrucker Kunstraum wird zum Leseraum

Innsbruck –Dass man in einem Kunstraum nicht nur Kunst sehen, sondern auch zwischen Kunst verweilen, dort lesen und schmökern kann, beweist der Innsbrucker Kunstraum mit seiner aktuellen Ausstellung. Eigentlich sollte die Editionen- und Bücherschau „Art Books & Art Works“ bereits im November eröffnet werden und bis Dezember laufen, Corona-bedingt ging es erst diese Woche los, zu sehen ist die Schau dafür bis Ende Jänner.

Genutzt hat Kunstraum-Leiterin Ivana Marjanovi´c die Ausstellung vor allem für einen sehr individuellen Rückblick in die Ausstellungsgeschichte des Kunstraums. Tobias Rehbergers Plexiglasarbeit „Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin“ erinnert an seine „mechanische Sonnenuhr“, die 2009 im Kunstraum ausgestellt war; Monica Bonvicinis Kettenzeichnungen an ihre überdimensionale Liebesschaukel, die 2006 im Kunstraum hing. Immer wieder gern sieht man auch Heidi Holleis’ aufwändig gestaltete Vorzugsausgabe mit Aschemalereien, die aktuell neben einer fragmentierten Serie von Hans Weigand Platz findet.