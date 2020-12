Raus aus Öl und Gas: Verunsicherung in Tirol bei Heizungs-Umstieg

Mit ruhigem Gewissen klimafreundlich zu heizen, ist immer mehr Menschen wichtig, das Interesse an Förderungen ist groß.

Innsbruck – Rund 70.000 Ölkessel gibt es in Tirol immer noch, im Vergleich mit anderen Bundesländern sind es besonders viele. Bis 2035 sollen laut Plänen der Regierung alle Öl-, bis 2040 alle Gaskessel gegen alternative Energiequellen ausgetauscht werden. Danach gilt ein Verbot für fossile Heizsysteme.

Schon seit Anfang dieses Jahres dürfen in Neubauten keine Ölheizungen mehr eingebaut werden. Kessel, die älter sind als zehn Jahre, müssen bei großen Renovierungen erneuert werden. Ein generelles Tauschverbot schon ab 2021 – alte gegen neue Ölkessel –, wie einige befürchtet haben, ist dagegen vorerst nicht vorgesehen. Mit einer dahingehenden Regelung rechnet Bruno Oberhuber vom Verein Energie Tirol erst in den kommenden Jahren. Die Regelungen bzw. Pläne und der gestaffelte Abschied von fossilen Energieträgern führen jedenfalls dazu, dass die Unsicherheit groß sei. Die Folge davon ist, dass die Zahl der Anfragen an die Experten der unabhängigen Beratungsstelle des Landes und Ansprechpartner für alle Energiefragen zuletzt massiv zugenommen hat.