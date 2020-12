Objekte mit Beipackzetteln und Frustrationspotenzial im Taxipalais

Innsbruck – Aufgebaut hat Iman Issa ihre Personale bereits vor einem Monat, bis gestern konnten allerdings nur Tiroler SchülerInnen via Zoom virtuell durch die Schau spazieren, ab heute jeder, der mag. Der Lust hat, sich auf Objekte der Kunst einzulassen, die durch das Brüchig-Machen scheinbar klarer Beziehungsgeflechte mehr Fragen stellen als Antworten liefern. Ist die gebürtige Ägypterin mit amerikanischem Pass, die derzeit auf einem Lehrstuhl für Bildhauerei an der Wiener Akademie der bildenden Künste sitzt, doch eine, die auf irritierend unkonventionelle Weise Wahrnehmungskrisen provoziert.

Die Schau – übrigens die erste Einzelausstellung der 41-Jährigen in Österreich – beginnt im Foyer der Taxisgalerie mit einer Soundarbeit, in der es um den viel strapazierten Begriff des Revolutionären geht. Zelebriert rund um eine fiktive Figur, deren Stimme eine computergenerierte ist. Eine Diskrepanz, die typisch für die Denkweise von Iman Issa ist. Was noch wesentlich konkreter auch ihre Arbeiten aus der Serie „Lexicon“ vorführen, in denen die einzelnen Sujets und ihr jeweiliges textliches Pendant kaum mehr etwas miteinander zu tun zu haben scheinen. Um vorzuführen, wie viel der jeweilige historische und kulturelle Kontext die Rezeption bestimmt.