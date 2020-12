Leiterin Johanna Chromik verlässt viennacontemporary

Die viennacontemporary muss sich eine neue künstlerische Leitung suchen: Johanna Chromik verlässt die Kunstmesse nach knapp zwei Jahren und möchte sich neuen Aufgaben zuwenden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Durchführung der Messe sei, gerade auch im Jahr der Coronakrise, „eine enorme Anstrengung“ gewesen, so Chromik. „Gleichzeitig sind wir nun stolz, es geschafft zu haben. So leid mir ein Abschied tut, ist doch jetzt ein richtiger Zeitpunkt dafür.“