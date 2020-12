Schneeschäden in Osttirol: Schuften, bis der Strom wieder fließt

Wenigstens war dieser Einsatzort gut zu erreichen, ansonsten hätte sich die Gelegenheit für einen Lokalaugenschein der TT nicht ergeben. „Viele unserer Baustellen sind im hochalpinen, manchmal lawinengefährdeten Gelände und nur nach längerem Fußmarsch zu erreichen“, informiert Tinetz-Mitarbeiter Markus Fuchs, der an diesem Tag als Reisebegleiter fungiert. Viel zu gefährlich also, als dass „Zivilisten“ mitgenommen würden.

Die Schäden, die der schwere Schneefall am ersten Dezemberwochenende am Osttiroler Stromnetz angerichtet hat, sind zahlreich: da ein Baum, der eine Leitung gekappt hat, dort ein Leiterseil, das unter der Belastung gerissen ist. Manchmal sind es Niederspannungsleitungen, die nur einige Häuser versorgen, dann wieder Hauptleitungen, an denen ein ganzer Weiler hängt.

Nächste Station: das Osttiroler Oberland. Schon auf dem Weg dorthin entdeckt das geschulte Auge von Markus Fuchs neue Schäden, die behoben werden müssen. Denn obwohl es seit einigen Tagen nicht mehr schneit, ist die Gefahr nicht gebannt. Ein Baumwipfel nach dem anderen neigt sich, schwer mit Schnee beladen, zur Seite. Wenn die Last zu schwer wird, kippt er um – im schlechtesten Fall auf eine Leitung oder einen Strommast. Die Leitungen selbst können von den so genannten Schneewalzen zu Fall gebracht werden. Dabei weben die Schneekristalle eine immer dickere Hülle um das Seil, bis dieses reißt. Das kann nicht nur einmal passieren, sondern mehrmals. Auch bereits reparierte Anlagen werden manchmal ein zweites Mal kaputt – oder ein drittes Mal.

So wie im Villgratental sieht es auch anderswo aus: ein gerissenes Stromkabel, ein geknickter Dachständer, ein umgestürzter Mast – und das flächendeckend. Mögen die Schäden im Einzelnen auch klein sein, die Auswirkungen sind immer die gleichen: kein Strom. Nicht nur die harte Arbeit ist für die Männer eine Herausforderung, sondern auch die Motivation, meint Markus Fuchs. „Es ist schon frustrierend, wenn alles, was man an einem Tag repariert, am nächsten Tag wieder kaputt ist.“ Da heißt es durchhalten. So lange, bis auch das letzte Haus wieder am Netz hängt.