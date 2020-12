Sorge um Impfpflicht durch Hintertür

Innsbruck –„Herden­immunität“ ist schon jetzt ein heißer Favorit für das Wort des Jahres 2021. Es meint, dass man durch Impfungen nicht nur sich selbst schützt, sondern auch jene, die nicht geimpft werden können oder weniger effektiv auf eine Impfung reagieren. Das sind etwa Säuglinge, Immunschwache oder sehr alte Personen. Die Herden- immunität bedingt eine Durchimpfungsrate von 60 %. Mit Jänner sollen die Impfaktionen österreichweit in den Altenheimen mit den Bewohnern starten, die Betreuer folgen.

Noch hält sich die Begeisterung der Pflegenden in Grenzen. Es gibt zwar keine Befragung, hört man sich aber bei Pflegern um, ist oft zu hören, man sei „kein Versuchskaninchen“. Zudem schwebe die „Impfpflicht“ wie ein Damoklesschwert über der größten Berufsgruppe im Gesundheitsbereich. Laut aktuellster Gallup-Umfrage sind 56 % der Österreicher bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen (25 % stimmten voll, 31 % eher zu). Zwei Wochen zuvor betrug der Anteil der Impfwilligen nur 46 %. Berufsgruppen werden nicht einzeln ausgewertet. Die Akzeptanz des Impfens sei sehr situationsabhängig, erläutert Institutsleiterin Andrea Fronaschütz. Sie schätzt, dass sie wegen der Diskussionen um die Massentests wieder sinken wird. Konstantes Unbehagen gibt es in der Bevölkerung gegenüber der Impfpflicht – 81 %. Während Salzburg künftig nur geimpftes Personal einstellen will, wird seitens der Regierung mantraartig die Freiwilligkeit betont.