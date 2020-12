Noch kein Erfolg bei Intensivpatienten: „Dritte Welle wäre nicht zu verkraften“

Vier Tage nach dem Ende des harten Lockdowns gab es in Österreich 2686 Neuinfektionen, 107 weitere Tote und insgesamt 3780 Hospitalisierungen (289 in Tirol). Mit einer aktuellen Reproduktionszahl von 0,82, also deutlich unter der kritischen Eins, wurde ein erstes Ziel erreicht: „Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 229, hat sich also deutlich halbiert“, aber liege über dem Wert von Deutschland. Das Risiko, dass diese Zahlen „wieder explodieren“, besteht nach wie vor, warnte Anschober.