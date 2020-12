Krankenstände wegen Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen

Die Corona-Pandemie führt zu einem deutlichen Rückgang der Krankenstände. Laut Daten des am Donnerstag veröffentlichten „Fehlzeitenreport“ kam es im Frühjahr während des Lockdowns zu einem starken Rückgang der Zugänge in den Krankenstand. Die Zahl lag im April 2020 fast zwei Drittel unter dem Vorjahresniveau, im Mai betrug das Minus 55 Prozent. In den Folgemonaten lagen die Zahlen aber immer noch um ein Fünftel bis ein Viertel unter den Vergleichswerten aus 2019.