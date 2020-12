Advent-Tipp: Auch ohne viel Gesellschaft zusammen spielen

Innsbruck, Zirl – Zu viele Menschen um einen Tisch herum ist im Moment ein Risiko, aber Mensch, ärgere dich nicht, in diesem verrückten Labyrinth an immer wieder neuen Verordnungen für das Zusammenleben finden sich genug Möglichkeiten, gemeinsam zu spielen. Trotz Lockdowns sind die Absatzzahlen von Gesellschaftsspielen nämlich nicht gesunken, im Gegenteil: „Die gesamte Spielwarenbranche wird 2020 einen ähnlichen Umsatz haben wie im Vorjahr. In einigen Bereichen gibt es Verluste, aber die werden von den Gesellschaftsspielen wettgemacht“, sagt Johannes Schüssler, der Vorsitzende des Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer.