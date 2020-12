Raab betont Recht auf gewaltfreies Leben

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) erinnert am Internationalen Tag der Menschrechte eindrücklich daran, dass „Menschenrechtsverletzungen weltweit leider immer noch an der Tagesordnung sind“. Zudem würden „Frauenrechte in vielen Gegenden der Welt massiv verletzt“, so Raab mit Verweis auf Gewaltformen wie Zwangsheirat, Menschenhandel und Weibliche Genitalverstümmelung. Jeder Mensch habe das „Recht auf ein gewaltfreies Leben und körperliche Unversehrtheit“, sagte Raab.