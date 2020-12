Paket gegen Hass im Netz beschlossen

Das von der Regierung vorgelegte Gesetzespaket gegen Hass im Netz ist am Donnerstag im Nationalrat beschlossen worden. Die FPÖ lehnte das gesamte Paket ab, SPÖ und NEOS nur den Teil zu den Kommunikationsplattformen. Zum einen soll das Gesetz es Opfern erleichtern, gegen Urheber von Hasspostings vorzugehen. Zum anderen sollen Kommunikationsplattformen durch neue Auflagen angehalten werden, rechtswidrige Inhalte rasch aus dem Netz zu löschen.

Kritik gab es von der Opposition vor allem an jenem Teil, der die Plattformen betrifft. NEOS-Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos kritisierte diesen als „durchgehend innovationshemmend“, weil er - bedingt durch eine Umsatzgrenze von 500.000 Euro und 100.000 Nutzer - vor allem „kleine und innovative europäische Unternehmen“ treffe. Auch die Strafhöhe von zehn Millionen Euro sei für kleine Unternehmen „existenzbedrohend“, große wie Facebook würden das „aus der Portokasse“ zahlen. Der strafrechtliche Teil hingegen werde die Zustimmung der NEOS erhalten, so Hoyos.

Ähnlich auch die SPÖ: Justizsprecherin Selma Yildirim begrüßte den justiziellen Teil des Pakets grundsätzlich. Schließlich sei vielfach beobachtbar, dass „irregeleitete Personen“ die Kommunikations-Möglichkeiten nutzten, um Bedrohungen und Anfeindungen bzw. Verschwörungstheorien oder Fake-News zu verbreiten. Derartiges Verhalten dürfe keinen Platz haben, so Yildirim: „Ich bin sehr froh, dass sich das nun ändert.“ Ein Wermutstropfen sei, dass beim sogenannten „Upskirting“ der Strafrahmen von ursprünglich einem Jahr auf sechs Monate reduziert wurde. Das sei kein „Kavaliersdelikt“ und im internationalen Vergleich zu niedrig. Daher brachte die SPÖ auch einen entsprechenden Abänderungsantrag ein. Kritik kam von der SPÖ hingegen am Kommunikationsplattformen-Gesetz. Dieses bedeute eine Privatisierung des Rechts hin zu Großkonzernen, so die netzpolitische Sprecherin der SPÖ, Katharina Kucharowits.