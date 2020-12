Rückenschmerzen verhindern Stefan Krafts WM-Einzel-Start

Der Einzelbewerb der Skiflug-WM am Freitag und Samstag findet ohne Stefan Kraft statt. Der von seiner Covid-19-Infektion wiedergenesene Weltrekordhalter musste sein Antreten in Planica am Donnerstag nach dem Training wegen akuter Rückenschmerzen zurückziehen. Ein Start beim Teambewerb am Sonntag sei aber nicht ausgeschlossen, hieß es vom Österreichischen Skiverband.