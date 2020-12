Kitzbühel — „Die Haube werden unsere Gäste nicht merken", sagt Max Witzmann. Er führt gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian seit 2013 das Hotel-Restaurant Seebichl in Kitzbühel. Im aktuellen Guide Gault&Millau wurde ihre Küche nun mit einer Haube bedacht. Damit können die beiden jungen Hoteliers aber wenig anfangen. Das stellen sie auch in ihrer Botschaft an die Stammgäste klar: „Keine Sorge, es ist noch alles wie immer, kein Haubenlokal."